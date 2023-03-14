Жительница Первоуральска раскусила мошенницу, выдававшую себя за другого человека

Если вам звонят мошенники, сразу кладите трубку Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жительница Первоуральска раскусила мошенницу, которая во время телефонного звонка выдавала себя за ее сестру, пытаясь обмануть горожанку по схеме «Родственник попал в ДТП». Об этом пишет портал Первоуральск. ЛАЙФ.

Мошенница позвонила женщине на городской телефон вечером 13 марта. Она рассказала плачущим голосом от имени сестры горожанки, что попала в ДТП и второй участнице сейчас очень плохо, что может привести к возбуждению уголовного дела в отношении звонившей. Для решения вопроса нужно 900 тысяч рублей.

Сначала пожилая горожанка приняла мошенницу за свою сестру, и стала убеждать ее, что она не виновата в аварии, а потом пенсионерка поняла, что ее обманывают, положила трубку и перезвонила сестре, которая ни в какую аварию не попадала.