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НовостиОбщество14 марта 2023 8:09

На Ямале ужесточают надзор за выловом ценных пород рыбы

В 2023 году проведут несколько рейдов
Лев ИСТОМИН
Лев ИСТОМИН
Власти Ямала следят за сохранением популяции рыб ценных пород

Власти Ямала следят за сохранением популяции рыб ценных пород

Фото: Иван МАКЕЕВ

На Ямале в этом году будут организованы несколько рейдов с целью пресечения вылова ценных пород рыбы. В частности, оперативные группы сопроводят основную стаю муксуна, которая движется на нерест из Обской губы в верховья Оби и Таза. Меры предпримут по поручению главы государства Владимира Путина. Об этом пишет издание «Ямал 1».

По словам губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрия Артюхова, меры помогут восстановить популяцию рыбы.

В прошлом году на Ямале провели 700 рейдов для противодействия незаконной добычи биологических ресурсов. Пресечено 23 незаконных вылова ценных видов рыбы.