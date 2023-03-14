На Ямале ужесточают надзор за выловом ценных пород рыбы

Власти Ямала следят за сохранением популяции рыб ценных пород Фото: Иван МАКЕЕВ

На Ямале в этом году будут организованы несколько рейдов с целью пресечения вылова ценных пород рыбы. В частности, оперативные группы сопроводят основную стаю муксуна, которая движется на нерест из Обской губы в верховья Оби и Таза. Меры предпримут по поручению главы государства Владимира Путина. Об этом пишет издание «Ямал 1».

По словам губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрия Артюхова, меры помогут восстановить популяцию рыбы.

В прошлом году на Ямале провели 700 рейдов для противодействия незаконной добычи биологических ресурсов. Пресечено 23 незаконных вылова ценных видов рыбы.