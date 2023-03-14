Дата первого заседания еще неизвестна Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Верх-Исетский суд Екатеринбурга вновь передали дело Светланы С. Женщину обвиняют в причинении смерти по неосторожности своей 10-летней дочке. Как стало известно «КП-Екатеринбург», Светлану уличили в умышленном лишении ребенка жизненно необходимого инсулина.

- У девочки был диабет. Но в какой-то момент женщина отказалась приобретать для дочки лекарства. Посчитала, что они ей не нужны. В ноябре 2021 года ребенок скончался, - рассказал «КП-Екатеринбург» осведомленный источник.

Уголовное дело передавали в суд в начале 2023 года, но позже были найдены нарушения в обвинительном заключении. По данным «КП», в начале марта в документе устранили нарушения и вновь отдали на рассмотрение по существу. Женщине грозит до двух лет лишения свободы.