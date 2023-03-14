Появилось видео, как автобус протащил по земле 73-летнего дедушку в Нижнем Тагиле

Фото: скриншот с видео

Появилось видео, как 10 марта автобус №25 протащил по земле 73-летнего дедушку в Нижнем Тагиле. На кадрах, опубликованных в группе во «ВКонтакте» «Инцидент Нижний Тагил» видно, что водитель начал отъезжать от остановки, когда пенсионеру зажало ногу дверью, и он упал на асфальт.

- В таком положении, естественно дедушка не устоял на ногах, упал и стукнулся головой, протащил его по лужам, снегу и грязи, со слов деда метров 20. После того как заметил, остановился, выбежал, помахал руками, сел обратно в автобус и уехал, - ранее рассказала родственница дедушки.

Напомним, очевидцы предложили мужчине вызвать скорую помощь, но он отказался. Семья пенсионера хочет найти очевидцев инцидента.

Госавтоинспекция Нижнего Тагила проводит проверку.

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