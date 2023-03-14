НовостиОбщество 14 марта 2023 6:35

Погрузка на железной дороге в Свердловской области выросла на 4,2% и составила 5,3 млн тонн в феврале

В феврале 2023 года погрузка на сети ОАО «РЖД» в Свердловской области составила 5,3 млн тонн, что на 4,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года.