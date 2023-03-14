Погрузка на железной дороге в Свердловской области выросла на 4,2% и составила 5,3 млн тонн в феврале

Фото из архива РЖД
За два месяца погружено 10,5 млн тонн (-0,2%). По железной дороге с начала года отправлено:
- строительных грузов – 4,5 млн тонн (+14,9 к январю-февралю 2022 года);
- руды железной и марганцевой – 1,8 млн тонн (-12%);
- черных металлов – 1,5 млн тонн (+10,5%);
- руды цветной и серного сырья – 799 тыс. тонн (-13%);
- флюсов – 408,4 тыс. тонн (+20,8%);
- цемента – 300,1 тыс. тонн (-0,9%);
- промышленного сырья и формовочных материалов – 201,9 тыс. тонн (+6%);
- лома черных металлов – 169 тыс. тонн (-12%);
- лесных грузов – 131,5 тыс. тонн (+6%);
- химикатов и соды – 84,7 тыс. тонн (-7,9%);
- кокса – 59,8 тыс. тонн (-16,3%).
В целом на Свердловской железной дороге в январе-феврале 2022 года погрузка составила 21,8 млн тонн.