Екатеринбург
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Екатеринбург
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Екатеринбург
-1°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество14 марта 2023 6:35

Погрузка на железной дороге в Свердловской области выросла на 4,2% и составила 5,3 млн тонн в феврале

В феврале 2023 года погрузка на сети ОАО «РЖД» в Свердловской области составила 5,3 млн тонн, что на 4,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Фото из архива РЖД

Фото из архива РЖД

За два месяца погружено 10,5 млн тонн (-0,2%). По железной дороге с начала года отправлено:

- строительных грузов – 4,5 млн тонн (+14,9 к январю-февралю 2022 года);

- руды железной и марганцевой – 1,8 млн тонн (-12%);

- черных металлов – 1,5 млн тонн (+10,5%);

- руды цветной и серного сырья – 799 тыс. тонн (-13%);

- флюсов – 408,4 тыс. тонн (+20,8%);

- цемента – 300,1 тыс. тонн (-0,9%);

- промышленного сырья и формовочных материалов – 201,9 тыс. тонн (+6%);

- лома черных металлов – 169 тыс. тонн (-12%);

- лесных грузов – 131,5 тыс. тонн (+6%);

- химикатов и соды – 84,7 тыс. тонн (-7,9%);

- кокса – 59,8 тыс. тонн (-16,3%).

В целом на Свердловской железной дороге в январе-феврале 2022 года погрузка составила 21,8 млн тонн.