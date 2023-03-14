В Березовском водитель иномарки сбил двух пенсионеров и уехал

Полицейские разыскивают водителя Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Березовском водитель сбил двух пенсионеров и уехал. ДТП произошло 11 марта около 13:40 на территории парковки магазина «Юбилейный» на Комсомольской, 8. Наезд попал на видео. На кадрах видно, что подняться пенсионерам помогли прохожие. Сейчас полицейские разыскивают очевидцев.

- По предварительным данным, неустановленный водитель автомашины Volkswagen Polo при движении задним ходом допустил наезд на двух пешеходов и скрылся с места происшествия, - рассказали в УГИБДД по Свердловской области.

По данным госавтоинспекторов, 86-летний мужчина и 71-летняя женщина получили травмы.

Очевидцев наезда на пожилых людей просят звонить по телефонам: +7 (34369)4-39-67, +7(34369)4-39-69 ,+7 (34369)4-75-00 либо 02. Конфиденциальность гарантируется.

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