В Тавде произошел крупный пожар

Во время возгорания никто не пострадал Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

В Тавде ночью 14 марта вспыхнул металлический ангар. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Свердловской области. По данным спасателей, пожарные локализовали огонь на площади 1600 квадратных метров.

- В ликвидации пожара задействовано порядка 25 человек и 6 единиц техники, - рассказали в ГУ МЧС по Свердловской области.

Во время возгорания никто не пострадал.

Напомним, ранее в Артемовском загорелась пятиэтажка. Пожар произошел вечером 13 марта на улице Мира, 6. Возгорание произошло в одной из квартир дома на четвертом этаже. Спасатели вывели из задымленного здания девять человек, в том числе пять детей. По словам очевидцев, в больницу доставлены три пенсионерки.

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