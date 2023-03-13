Мошенники убедили свердловчанина в том, что его деньги хотят похитить Фото: Алексей БУЛАТОВ

Житель Красноуфимска отдал телефонным мошенникам больше 160 тысяч рублей. Злоумышленники представились мужчине сотрудниками банка. Об этом сообщили в МО МВД «Красноуфимский».

Накануне 46-летний свердловчанин обратился в полицию. Он рассказал, что стал жертвой аферистов. Через приложение мессенджера ему позвонили якобы сотрудники банка. Они сообщили, что на его имя хотят оформить кредит. Мужчина испугался.

- Лжеспециалист добавил, что данную заявку на кредит возможно сделал сотрудник, которого они в настоящее время устанавливают и попросил помочь установить данного сотрудника, чтобы привлечь его к ответственности. Неизвестный убедил мужчину в том, что ему необходимо оформить кредит в банке и перевести на секретные номера, полученные от банка, - рассказали в полиции.

Свердловчанину одобрили кредит на 165 тысяч рублей. После того, как он получил деньги, мужчина перевел их через банкомат на «безопасный» счет. В полиции уже щавели уголовное дело на мошенников. Идет проверка.

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