В Полевском осудили мошенника, подделывавшего документы о поступлении в университеты

Свердловчанина осудили за подделку документов и мошенничество Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Полевском осудили мошенника, который подделывал документы о поступлении в университеты. Мужчина успел обмануть 38 человек. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Мошенничеством 48-летний свердловчанин занимался с октября 2020 года по апрель 2021. За это время он смог выманить больше 2,4 миллиона рублей. Он предлагал своим жертвам поступление на бюджет в вузы Свердловской области.

- Потерпевшие, желая поступить в указанные образовательные учреждения, передавали осужденному денежные средства как лично, так и через посредников, в том числе безналичным способом. Кроме того, 14 лицам осужденный предоставил справку-вызов на сессию, якобы дающую право освобождения от работы на период сессии, - рассказали в ведомстве

Полевской городской суд назначил мужчине наказание. Свердловчанин отправится в колонию строгого режима на шесть месяцев, с ограничением свободы на 1,5 года.

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