Фото: департамент информационной политики Свердловской области

Родители уральских выпускников школ протестировали систему сдачи ЕГЭ и написали экзамен по русскому языку. Взрослым удалось пройти всю процедуру: прохождение регистрации, предэкзаменационный контроль, сдача телефонов и личных вещей.

- Свердловская область в седьмой раз участвует во всероссийской акции по сдаче ЕГЭ родителями. В этом году открылось порядка 40 площадок, где мы знакомим взрослых с порядком проведения экзаменов, - отметила первый заместитель министра образования и молодежной политики Свердловской области Нина Журавлева.

Кстати, результаты своих работ родители смогли узнать сразу после окончания экзамена.

- Очень интересно было пройти всю процедуру, понять, в какой атмосфере будут находиться дети. Пыталась подготовиться, но поняла, что объем программы слишком большой, решила идти на экзамен на свежую голову, - призналась мать одного из выпускников.