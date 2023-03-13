На мужчину завели уголовное дело Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Екатеринбурге у мужчины с карты украли деньги. Всего у свердловчанина пропали семь тысяч рублей. Об этом сообщили в УМВД по Екатеринбургу.

Инцидент произошел 7 марта. В отдел полиции обратился 28-летний екатеринбуржец. С его карты кто-то потратил семь тысяч рублей с его потерянной банковской карты.

- Как предположил потерпевший, он потерял карточку в трамвае 13 маршрута, когда следовал от остановки «Площадь 1905 года» до остановки «УрФУ». Вскоре, находясь дома, он обнаружил отсутствие банковской карты. Зайдя в приложение, заявитель также заметил списание с платежки денежных средств на покупки, которые не совершал, - рассказали в полиции.

Сыщики уголовного розыска быстро обысками похитителя. Им оказался безработный 45-летний рецидивист. Он признался, что забрал чужую карту себе и потратил с нее средства. На мужчину завели уголовное дело за кражу. Ему грозит реальный срок в колонии до шести лет.

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