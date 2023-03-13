Свердловские полицейские задержали закладчиков с крупной партией наркотиков

Парней заметили сотрудники ДПС Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге полицейские поймали двух закладчиков. При себе у молодых людей нашли крупную партию наркотиков. Об этом сообщили в ГУ МВД по Свердловской области.

Экипаж патрулировал улицы города, когда рядом с лесом заметили подозрительных молодых людей. Те вышли из леса и сели в автомобиль Volkswagen. Тогда полицейские решили проверить парней.

- Подъехав к иномарке, автоинспекторы попросили находившихся в ней людей выйти из автомобиля для проверки документов. Когда все присутствующие покинули автомобиль, полицейские обнаружили в его салоне, на заднем сиденье, подозрительный сверток с неизвестным веществом, - рассказали в полиции.

В машине были трое человек, 39-летний водитель и два пассажира возрастом 18 лет и 24 года. На место направили следственно-оперативную группу. Сверток изъяли. Экспертиза показала, что внутри находились 502 грамма синтетических наркотиков метилэфедрона. Пассажиров авто отправили в дежурную часть.

Жилище 24-летнего подозреваемого осмотрели. Там нашли еще две упаковки с мефедроном, весы и паркеты. На данный момент проходят проверки по делу. Уже заведено уголовное дело.

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