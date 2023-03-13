Позже он передал документ работодателю, однако тот засомневался в подлинности печатей и обратился в полицию Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижнем Тагиле местного жителя осудили за использование поддельной медицинской книжки. Во время разбирательства выяснилось, что в 2021 году мужчина трудился на предприятии, связанном с производством, хранением и транспортировкой воды и продуктов.

Его обязали пройти медицинский осмотр и профессиональную гигиеническую подготовку.

- Однако мужчина договорился со знакомым, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, о сбыте ему за вознаграждение медицинской книжки с внесенными поддельными оттисками штампов, - уточнили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Позже он передал документ работодателю, однако тот засомневался в подлинности печатей и обратился в полицию.

Было возбуждено уголовное дело по статье «Приобретение в целях использования и использование заведомо поддельного иного официального документа». По решению суда злоумышленник получил шесть месяцев ограничения свободы.