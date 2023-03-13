Планировать путешествия по Среднему Уралу стало проще

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Ссылка на гид будет приходить гостям региона в приветственном SMS. Путешественники узнают в каких природных парках гуляют сами свердловчане, где можно попробовать настоящие уральские пельмени и намыть самородного золота, а также, почему Екатеринбург называют столицей конструктивизма и уличного искусства.

Путешествующие абоненты МТС смогут в один клик перейти на специальный раздел МТС Travel, где собрана важная для туриста информация: описание и фотографии достопримечательностей региона, мест комфортного размещения, направлений для загородных походов и мест отдыха с детьми, адреса самых «аутентичных» кафе и ресторанов.

Абонентам других операторов, а также самим жителям Свердловской области новый путеводитель доступен в мобильной версии по прямой ссылке: https://travel.mts.ru/travel-media/guides/sverdlovskaya_oblast

«В прошлом году Средний Урал укрепил свои позиции в ТОП-10 туристически привлекательных регионов России. Big Data МТС показала, что нашу область посетили свыше 2 млн гостей. Это больше, чем в допандемийные годы, когда отмечался пик делового туризма. Среди факторов, повлиявших на развитие внутреннего туризма не последнюю роль сыграло появление новых и обустройство традиционных мест притяжения – создание визит-центра в «кинодеревне» Каменка на реке Чусовой, «Демидовского маршрута» с посещением действующего металлургического завода в Нижнем Тагиле, туристического кластера в Сысерти, музея автомобильной и военной техники в Верхней Пышме. Чтобы не пропустить все эти новшества, созданный МТС Travel путеводитель будет постоянно обновляться. Мы же со своей стороны сделаем всё, чтобы туристы получили максимально качественную связь в рекомендованных нами уголках Урала. Смогли пользоваться любыми онлайн-справочниками и делиться своими впечатлениями с друзьями и подписчиками в соцсетях», – рассказал филиала МТС в Свердловской области Андрей Елизаров.

Онлайн-путеводитель планируется регулярно дополнять новой информацией о достопримечательностях региона, маршрутах, истории, гастрономических особенностях, традициях и культуре Урала. Сами свердловчане смогут воспользоваться аналогичными путеводителями, посещая Казань, Нижний Новгород, Самару и Красноярск. В будущем число путеводителей по российским регионам будет увеличено.