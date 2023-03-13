Белорусский завод отгрузил первую партию троллейбусов для Екатеринбурга

Когда троллейбусы появятся на маршрутах пока неизвестно Фото: Алексей БУЛАТОВ

Первая партия новых троллейбусов из Белоруссии, которые должны запустить по улицам Екатеринбурга, уже отгружена. Об этом заявил мэр города Алексей Орлов, сообщает газета «Вечерний Екатеринбург».

- По имеющейся информации, первая партия троллейбусов уже отгружена, - заявил глава Екатеринбурга, отвечая на вопрос горожан.

Ранее было известно, что в уральскую столицу должно приехать полсотни белорусских троллейбусов. Однако, когда их пустят на линии – неизвестно. Причина задержки оказалась в том, что на предприятие не поступили вовремя импортные комплектующие.

При этом, недавно мэрия закупила один троллейбус из Вологды. Его цена составляет 31 675 000 рублей. Согласно документации, опубликованной на портале «Госзакупки», один новый троллейбус прибудет в уральскую столицу от торгового дома «Транс-Альфа» - завода в Вологде, который специализируется на производстве троллейбусов и электробусов.