На месте снесенной гостиницы в центре Екатеринбурга построят торгово-офисный центр

Гостиницу начали сносить в 2021 году Фото: Алексей БУЛАТОВ

Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов раскрыл подробности проекта, который появится на месте снесенной гостиницы «Дели» в центре города. Недострой внушительного размера начали сносить в 2021 году, с тех пор регулярно заводится разговор о том, что именно появится на ее месте.

- Подготовлен проект торгово-офисного центра: трёхэтажное здание с цокольным этажом, раскрытым на рельефе в сторону реки и подземной автостоянкой. Там будут располагаться гастрорынок и фуд-корт, - сообщил Алексей Орлов, цитирует газета «Вечерний Екатеринбург».

Когда начнется стройка, как и любые другие сроки реализации неизвестны. Участок находится во владении третьих лиц, уточняет глава Екатеринбурга.

Впервые о том, что на месте гостиницы появится новый торгово-офисный центр, заявил губернатор области Евгений Куйвашев.

Рядом с «Дели» продолжает строится ледовая арена, а также разработан проект благоустройства площадки вокруг — правого и левого берегов Исети от Куйбышева до Декабристов.