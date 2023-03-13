В Екатеринбурге изменили правила приема детей в первые классы

Запись в первые классы будет доступна на "Госуслугах" Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Родителям Екатеринбурга рассказали, как в этом году будет проходить запись детей в первые классы. Запись откроется на портале «Госуслуги» 1 апреля.

- В этом во всех районах с 00:00 1 апреля запись будет открыта. Прошлый год показал, что разносить по времени не надо, - подчеркнула Екатерина Сибирцева.

При этом, родители с 15 марта на «Госуслугах» смогут заполнить черновик заявления. Тогда им останется только нажать «отправить». Кроме того, в этом году льготная категория пополнилась опекаемыми детьми и братьями, сестрами, которые не проживают в одной семье.

По словам замглавы, традиционно больше всего первоклассников ожидается в микрорайоне Академический и других новых районах города. Но одна из самых сложных ситуаций сложилась на левобережном Уктусе. С ее слов, на улице Рощинская начнется строительство школы: строительная экспертиза уже пройдена.