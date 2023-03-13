300-летие Екатеринбурга может пройти без салюта

300-летие пройдет 19 августа Фото: Алексей БУЛАТОВ

Праздничный салют на 300-летие Екатеринбурга поставили под сомнение. В мэрии города рассматривают и тот вариант, как фейерверков не будет и вовсе. Об этом заявила заместитель главы уральской столицы Екатерина Сибирцева.

- Будет или нет фейерверк пока не ясно. Вопрос рассматривается. Готовится сценарий и на случай, если фейерверка не будет, - уточнила Екатерина Сибирцева.

До этого уже было известно, что масштабное празднование Дня города затронет основные и известные фестивали, такие как «Уральская ночь музыки», которая пройдет 23 июня.

Кроме того, Городской пруд в Екатеринбурге превратят в кинотеатр во время празднования 300-летия уральской столицы. Масштабное празднование юбилея Екатеринбурга пройдет на нескольких крупных площадках. Одна из них – Парк Маяковского. В ЦПКиО перед событием запустят летний Театр эстрады и еще несколько зон.

Первые мероприятия, посвященные 300-летию города пройдут еще в июле, а сам праздник пройдет 19 августа.