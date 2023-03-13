Более 25 тысяч жителей Свердловской области получили газ по социальной программе

Недавно губернатор Евгений Куйвашев расширил список льготников Фото: Алексей БУЛАТОВ

Более 25 тысяч жителей Свердловской области подключили домой газ по программе социальной газификации. Такие цифры называют в Департаменте информационной политики региона.

По словам министра энергетики и ЖКХ Свердловской области Николая Смирнова, заявку на подключение подали уже 60 тысяч свердловчан. До конца 2024 года в регионе будет создана техническая возможность провести газ к 71 тысяче домов.

Ранее губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев расширил список льготников по программе социальной газификации. В список получателей частичной компенсации В списке получателей льгот помимо сельских врачей и учителей будут и работники социальной сферы и культуры.

Новым льготникам положена компенсация или освобождение до 90% затрат на подключение домов к газу и до 90% затрат на приобретение газового оборудования до 31 декабря 2030 года.

Программа по социальной газификации включает подведение газа к участку заявителя бесплатно. По графику в Свердловской области до 2028 года необходимо создать техническую возможность для догазификации 92 тысяч домов. Из них для 71 тысячи домовладений такая возможность будет обеспечена уже до 2024 года.