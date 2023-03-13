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НовостиОбщество13 марта 2023 8:40

Более 25 тысяч жителей Свердловской области получили газ по социальной программе

Газ свердловчане подключили по программе социальной газификации
Виктория ЖУРАВЛЕВА
Виктория ЖУРАВЛЕВА
Недавно губернатор Евгений Куйвашев расширил список льготников

Недавно губернатор Евгений Куйвашев расширил список льготников

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Более 25 тысяч жителей Свердловской области подключили домой газ по программе социальной газификации. Такие цифры называют в Департаменте информационной политики региона.

По словам министра энергетики и ЖКХ Свердловской области Николая Смирнова, заявку на подключение подали уже 60 тысяч свердловчан. До конца 2024 года в регионе будет создана техническая возможность провести газ к 71 тысяче домов.

Ранее губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев расширил список льготников по программе социальной газификации. В список получателей частичной компенсации В списке получателей льгот помимо сельских врачей и учителей будут и работники социальной сферы и культуры.

Новым льготникам положена компенсация или освобождение до 90% затрат на подключение домов к газу и до 90% затрат на приобретение газового оборудования до 31 декабря 2030 года.

Программа по социальной газификации включает подведение газа к участку заявителя бесплатно. По графику в Свердловской области до 2028 года необходимо создать техническую возможность для догазификации 92 тысяч домов. Из них для 71 тысячи домовладений такая возможность будет обеспечена уже до 2024 года.