В Пионерском районе Екатеринбурга снесут последний деревянный барак

Дом расположен по улице Уральская. Фото: сервис 2GIS

В Пионерском микрорайоне в Екатеринбурге снесут последний в этом районе барак. Деревянное, двухэтажное строение по адресу Уральская, 25 признали аварийным.

«Изъять для муниципальных нужд земельный участок из земель населенных пунктов площадью 1400 квадратных метров, а также жилые помещения в многоквартирном доме, расположенном по адресу: ул. Уральская, д. 25», - указывается в постановлении на официальном сайте мэрии Екатеринбурга.

Дом, построенный в 1940 году, долгое время был не единственным бараком в границе улиц Уральская, Омская и Кондукторская. Однако сейчас все старые и аварийные дома снесены, а на их месте вырос новый жилой комплекс «Основа».

До этого, в марте 2020 года, соседний барак на улице Омской сгорел дотла. Серьезная трагедия унесла жизни восьми человек. Причиной жуткого ЧП стал поджог.