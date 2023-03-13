Жители Каменска-Уральского поддержат бойцов СВО марафоном

Участникам СВО приобретут тепловизоры Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Каменске-Уральском 19 марта в ДК «Юность» пройдет благотворительный марафон «Поддержим наших», собранные средства от которого потратят на помощь участникам специальной военной операции. Об этом пишет портал KU66.RU.

Во время проведения марафона в ДК будут продавать мыло, травяные чаи и сертификаты на продукцию, а вырученные деньги потратят на приобретение тепловизоров для бойцов СВО.

По словам мэра Каменска-Уральского Алексея Герасимова, в марафоне примут участие педагоги и школьники, студенты, предприниматели и ремесленники.