В Приуральском районе Ямала больше ста семей переехали в новые дома

На Ямале жители ветхих домов переселяют в новое жилье Фото: Алексей БУЛАТОВ

В 2022 году в Приуральском районе Ямало-Ненецкого автономного округа 106 семей улучшили жилищные условия, переехав из аварийного жилья в нормальные дома. Из них 69 семей улучшили жилищные условия за счет соцвыплат по окружным программам, еще 37 семей – по программе переселения граждан из аварийного жилья. Об этом пишет портал «Ямал 1».

Власти Ямала намерены до 2025 года расселить 283 ветхих и аварийных дома в Приуральском районе. Сейчас здесь строят 14 многоквартирных дома, которые расположены в селах Белоярск, Аксарка и Катравожи.

Каждый год в этом районе ЯНАО вводят больше 2000 квадратных метров жилья.