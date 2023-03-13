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НовостиНедвижимость13 марта 2023 6:58

В Приуральском районе Ямала больше ста семей переехали в новые дома

До 2025 года власти расселят 283 ветхих дома
Лев ИСТОМИН
Лев ИСТОМИН
На Ямале жители ветхих домов переселяют в новое жилье

На Ямале жители ветхих домов переселяют в новое жилье

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В 2022 году в Приуральском районе Ямало-Ненецкого автономного округа 106 семей улучшили жилищные условия, переехав из аварийного жилья в нормальные дома. Из них 69 семей улучшили жилищные условия за счет соцвыплат по окружным программам, еще 37 семей – по программе переселения граждан из аварийного жилья. Об этом пишет портал «Ямал 1».

Власти Ямала намерены до 2025 года расселить 283 ветхих и аварийных дома в Приуральском районе. Сейчас здесь строят 14 многоквартирных дома, которые расположены в селах Белоярск, Аксарка и Катравожи.

Каждый год в этом районе ЯНАО вводят больше 2000 квадратных метров жилья.