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НовостиОбщество13 марта 2023 6:43

На Урале 2800 инвалидов получили средства реабилитации с помощью электронного сертификата

Правом воспользовались больше 70% обратившихся за помощью уральцев
Лев ИСТОМИН
Лев ИСТОМИН
Инвалиды приобретают технические средства реабилитации с помощью электронных сертификатов

Инвалиды приобретают технические средства реабилитации с помощью электронных сертификатов

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Свердловской области больше 2 800 граждан с ограниченными возможностями здоровья в ближайшее время получат бесплатно технические средства реабилитации после оформления 7 600 электронных сертификатов в региональном отделении Социального фонда РФ. Таким образом, 70% обратившихся в фонд инвалидов смогли реализовать право на приобретение технических средств реабилитации. Об этом пишет ИА «Уральский меридиан».

В прошлом году большее 33 тысяч уральцев обратились за получением технических средств реабилитации и протезных изделий в Свердловской области. Для этого у каждого инвалида есть три способа – получить нужные технические средства на дом, купить их самостоятельно, а потом получить компенсацию либо воспользоваться электронным сертификатом.

Напомним, что электронный сертификат является платежным инструментом, реестровой записью, привязанной к номеру банковской карты платежной системы «МИР». В этой записи прописаны технические средства реабилитации и их максимальная стоимость.