На Урале 2800 инвалидов получили средства реабилитации с помощью электронного сертификата

Инвалиды приобретают технические средства реабилитации с помощью электронных сертификатов Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Свердловской области больше 2 800 граждан с ограниченными возможностями здоровья в ближайшее время получат бесплатно технические средства реабилитации после оформления 7 600 электронных сертификатов в региональном отделении Социального фонда РФ. Таким образом, 70% обратившихся в фонд инвалидов смогли реализовать право на приобретение технических средств реабилитации. Об этом пишет ИА «Уральский меридиан».

В прошлом году большее 33 тысяч уральцев обратились за получением технических средств реабилитации и протезных изделий в Свердловской области. Для этого у каждого инвалида есть три способа – получить нужные технические средства на дом, купить их самостоятельно, а потом получить компенсацию либо воспользоваться электронным сертификатом.

Напомним, что электронный сертификат является платежным инструментом, реестровой записью, привязанной к номеру банковской карты платежной системы «МИР». В этой записи прописаны технические средства реабилитации и их максимальная стоимость.