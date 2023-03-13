Жители Академического в Екатеринбурге встали в пробку на выезде из района

Пробка произошла утром 13 марта Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жители Академического микрорайона в Екатеринбурге вновь встали в пробку в рабочее утро. На этот раз затор произошел на улице Серафимы Дерябиной на выезде из района. Утром 13 марта по данным «Яндекс.Карты» на это дороге в сторону центра города движение крайне затруднено.

Автомобилисты вынуждены стоять в огромной пробке вплоть до перекрестка с улицей Шаумяна. На этом перекрестке водители сообщали о сломанном светофоре, что еще сильнее затрудняло движение, причем в обе стороны.

Пробка по улице Серафимы Дерябиной. Фото: скриншот "Яндекс.Карты"

На прошлой неделе жители Академического также долго не могли уехать из района. Причина крылась не в пробках, а в общественном транспорте. Утром 9 марта люди прождали сразу три автобуса около 40 минут.