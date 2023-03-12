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НовостиОбщество12 марта 2023 13:34

Под Сысертью продали «Уктусский молочный завод»

Молокозавод известен йогуртами «Варечка»
Виктория ЖУРАВЛЕВА
Виктория ЖУРАВЛЕВА
Завод продавали с июня прошлого года

Завод продавали с июня прошлого года

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Под Сысертью продали «Уктусский молочный завод», который выставили на продажу еще в июне прошлого года. Предприятие давно известно своей продукцией под названием «Варечка».

Согласно данным портала «Федресурс», новым директором молокозавода стал Александр Медведев. Предприниматель также владеет ООО «Объединение – Урал», является генеральным директором ООО «Агрофирма «Никольское».

«Уктусский молочный завод» находится в 50-ти километрах от Екатеринбурга. На момент продажи бюджетной задолженности и судебных исков у предприятия не было. Молочный завод продавался на сервисе «Авито» за 30 миллионов рублей. В эту стоимость входили пользование склады, машинно-тракторную мастерскую и двухэтажное общежитие.