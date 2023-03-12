Завод продавали с июня прошлого года Фото: Алексей БУЛАТОВ

Под Сысертью продали «Уктусский молочный завод», который выставили на продажу еще в июне прошлого года. Предприятие давно известно своей продукцией под названием «Варечка».

Согласно данным портала «Федресурс», новым директором молокозавода стал Александр Медведев. Предприниматель также владеет ООО «Объединение – Урал», является генеральным директором ООО «Агрофирма «Никольское».

«Уктусский молочный завод» находится в 50-ти километрах от Екатеринбурга. На момент продажи бюджетной задолженности и судебных исков у предприятия не было. Молочный завод продавался на сервисе «Авито» за 30 миллионов рублей. В эту стоимость входили пользование склады, машинно-тракторную мастерскую и двухэтажное общежитие.