В центре Екатеринбурга горожане бегали по льду в плюсовую температуру

Девушки вышли на лед на Городском пруду Фото: Алексей БУЛАТОВ

Две девушки вышли на лед на Городском пруду в центре Екатеринбурга. Очевидцы засняли рискованных нарушителей на камеру. На видео видно, как авантюристы двигаются от одного берега к другому, их не испугала плюсовая температура на улице 12 марта.

- Сначала эти две бестолочи осторожно шли по льду, снимая друг друга, а потом уже бегали по льду. У больницы на набережной стояли две пожарные машины, но чую, что даже если бы кто-то провалился под лед, спасатели вряд ли чем-то смогли бы им помочь, - рассказал «КП-Екатеринбург» очевидец.

К счастью, никто из девушек не пострадал и под лед не провалился. Между тем, в Екатеринбурге в этом году уже были подобные инциденты. Под лед на Городском пруду провалился мальчик в середине февраля. Неравнодушная горожанка успела вовремя спасти ребенка и оказать первую помощь.