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НовостиПроисшествия12 марта 2023 11:19

В Екатеринбурге обнаружили труп мужчины

Тело обнаружили во дворе на улице Рощинской
Виктория ЖУРАВЛЕВА
Виктория ЖУРАВЛЕВА
На место ЧП выехала полиция

На место ЧП выехала полиция

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге 12 марта во дворе многоэтажки нашли труп мужчины. ЧП произошло по адресу Рощинская, 21, корпус 2, сообщает Telegram-канал «Инцидент Екатеринбург».

Как сообщают подписчики Telegram-канала «Инцидент Екатеринбург», вероятнее всего, человек выпал с высокого этажа жилого дома. На месте работает полиция.

Личность мужчины, а также информация о том, проживал ли он в доме по данному адресу на момент публикации неизвестны. В Следственном комитете Свердловской области информацию уточняют.