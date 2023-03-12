В Екатеринбурге обнаружили труп мужчины

На место ЧП выехала полиция Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге 12 марта во дворе многоэтажки нашли труп мужчины. ЧП произошло по адресу Рощинская, 21, корпус 2, сообщает Telegram-канал «Инцидент Екатеринбург».

Как сообщают подписчики Telegram-канала «Инцидент Екатеринбург», вероятнее всего, человек выпал с высокого этажа жилого дома. На месте работает полиция.

Личность мужчины, а также информация о том, проживал ли он в доме по данному адресу на момент публикации неизвестны. В Следственном комитете Свердловской области информацию уточняют.