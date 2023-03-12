В зоне СВО погиб военнослужащий из Ирбита

Евгений Васильков погиб при освобождении ДНР Фото: Алексей БУЛАТОВ

В зоне спецоперации на Украине погиб уроженец Ирбита. Евгений Васильков погиб в боях при освобождении Донецкой Народной Республики. Об этом сообщает администрация города.

- Евгений Васильков встал на защиту интересов нашей Родины и с честью, до конца выполнил свой гражданский долг, - сообщают в администрации Ирбита в официальной группе во «Вконтакте».

Прощание с погибшим военнослужащим состоится 12 марта. Церемония пройдет в прощальном зале «Рай» с 12.00 до 13.00.

Также стало известно о гибели мобилизованного из села Позариха в Каменском районе. Андрей Борисенко погиб при освобождении города Артемовск в ДНР.