В Свердловской области более 400 тысяч семей получили материнский капитал

Всего маткапитал получили 13 миллионов семей Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Свердловской области материнский капитал получили 410 тысяч семей с момента старта его выдачи в стране. Всего в период с 2007 года, когда ввели выплату материнского капитала, его получили 13 миллионов семей. Такие данные приводят в пресс-службе Социального фонда РФ.

- Обладателем юбилейного сертификата стала семья из Саратовской области, в которой в феврале родился второй ребенок. В Свердловской области сертификат материнского капитала получили 410 тысяч семей, - уточняют в пресс-службе фонда.

Первый сертификат материнского капитала выдали в марте 2007 года. Тогда размер государственной поддержки семей с двумя детьми составлял 250 тысяч рублей. Сейчас сумма выросла до 775 628 рублей.

Кроме того, выплата с 2020 года дается и за первого ребенка. Сумма господдержки семей с одним ребенком с февраля 2023 года составляет более, чем полмиллиона рублей.