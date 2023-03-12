В Екатеринбурге Lexus влетел в трактор

ДТП случилось на улице Артинской. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области

В Екатеринбурге вечером 11 марта Lexus влетел в трактор. ДТП случилось на улице Артинской. К месту происшествия выехали сотрудники ДПС, спасатели и скорая помощь.

- Прибывшие на место спасатели установили, что в результате столкновения легкового автомобиля и трактора, в автомобиле оказался заблокирован водитель, - уточняют в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.

Водитель оказался заблокирован в Lexus. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области

Специальным гидравлическим инструментом специалисты освободили пострадавшего водителя. Мужчина был передал бригаде скорой помощи и доставлен в больницу.

- По предварительной информации, водитель Lexus допустил столкновение с трактором, который совершал поворот. В результате ДТП два пострадавших, одному понадобилась помощь сотрудников МЧС. По данному факту проводится дознание, - уточнили "КП-Екатеринбург" в отделе пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу.

Также ночью 11 марта в микрорайоне Сортировка сгорела иномарка. Спасатели МЧС получили вызов на улицу Техническую. Водитель автомобиля Chevrolet Lacetti попал в ДТП, после чего машина вспыхнула. В результате происшествия водитель травмировался. Ему оказали помощь прибывшие на место ЧП медики.