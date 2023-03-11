Фото: пресс-служба УГЛТУ

В Екатеринбурге скончался декан Уральского лесотехнического университета (УГЛТУ) Андрей Добрачев. Об этом сообщается в соцсетях вуза.

Андрей Добрачев был ветераном УГЛТУ, уважаемым в научной среде профессором. Андрей Добрачев был заслуженным работником лесной промышленности России. О смерти декана УГЛТУ стало известно 11 марта.

- О дате и времени прощания мы сообщим позже. Руководство университета, коллектив вуза, выпускники выражают искренние соболезнования родным и близким Андрея Андреевича, - сообщает пресс-служба университета. Ранее, в январе скончалась почетный преподаватель экономики Надежда Боголюбова. Ей был 61 год. Женщина внесла весомый вклад в развитие науки и педагогики.