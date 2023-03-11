В ТЦ «Апельсин» школьник получил травму, балуясь на эскалаторе

Полицейские проводят проверку по факту получения травмы Фото: Алексей БУЛАТОВ

В екатеринбургском торговом центре «Апельсин» подросток получил травму. Школьника зажало между стеной и эскалатором. Об этом сообщает telegram-канал «Безумный Екб».

- Посетители услышали крики пострадавшего мальчика. Ему 14 лет. В момент произошедшего они баловались на эскалаторе, - сообщает каналу очевидец.

Бригада скорой оказала пострадавшему необходимую помощь. Очевидцы добавили, что подростка госпитализировали. В полиции подтвердили, что ребенок травмирован.

- По факту получения травмы несовершеннолетним, сотрудниками отдела отдела полиции № 3 УМВД России по г. Екатеринбургу проводятся проверочные мероприятия, , - сообщили «КП-Екатеринбург» в пресс-группе городской полиции. – Степень тяжести причиненного вреда здоровью установит медицинская экспертиза. В связи с результатами проверок будет принято обоснованное решение.