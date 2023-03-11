На Урале студенты техникума делают печи для бойцов в зоне СВО

Фото: личная страница Алексея Половникова

В Камышлове студенты изготавливают печи для мобилизованных. Для новой партии учащиеся уже получили металл. Об этом в своих соцсетях сообщает мэр Камышлова Алексей Половников.

Созданием печек-буржуек занимаются студенты Камышловского техникума промышленности и транспорта.

- Материал нарубил и предоставил Камышловский электротехнический завод. А студенты, учитывая все пожелания мобилизованных, будут готовить несколько печей для наших ребят, - сообщает Алексей Половников.

Кроме того, студенты гуманитарно-технологического колледжа ремонтировали автомобили ПАЗ для мобилизованных.

Накануне, в Верхотурье прошла лыжная гонка в честь детского тренера. Олег Литовских преподавал в детско-юношеской спортивной школе. Но осенью 2022 года уралец погиб в зоне СВО.