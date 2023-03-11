На стройке в Академическом произошел пожар

Фото: пресс-служба областного ГУ МЧС

В Екатеринбурге на улице Тенистой произошел мощный пожар. Едкий дым поднимался с девятого этажа строящегося многоэтажного дома. На место происшествия выехали спасатели. С места пожара самостоятельно эвакуировались восемь человек.

- Тушение пожара было осложнено дымом и труднодоступностью очага. Для его поиска было задействовано звено газодымозащитной службы. В 15:25 пожар был локализован на площади 25 квадратных метров. Открытое горение ликвидировано в 15:31, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области.

Виной всему стали загоревшиеся стройматериалы. Как сообщают в областном ГУ МЧС, пострадавших нет. В тушении задействовано 6 единиц техники, а также 19 человек личного состава. Причину будут устанавливать пожарные дознаватели.