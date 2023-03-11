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НовостиОбщество11 марта 2023 10:20

ГИБДД Екатеринбурга выступила экстренное предупреждение для водителей из-за снегопада

На дорогах ожидается гололед, а также снегопады
Маргарита РАЗУМОВА
Маргарита РАЗУМОВА
Сотрудники ГИБДД предупредили об ухудшении дорожной ситуации из-за непогоды

Сотрудники ГИБДД предупредили об ухудшении дорожной ситуации из-за непогоды

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Из-за ухудшения погодных условий ГИБДД Екатеринбурга обратилась к водителям с экстренным предупреждением. Согласно прогнозу синоптиков, в городе ожидается колебание температур, сильный снегопад, а также гололед. Эти неприятные погодные условия могут стать причиной ДТП как с участием автовладельцев, так и пешеходов. Внезапно пришедшая оттепель усложнила дорожную ситуацию.

- Управление транспортными средствами в транспортными средствами в условиях непогоды водителям следует соблюдать безопасную дистанцию. Также следует исключить обгоны. Пешеходам также следует учитывать дорожную обстановку. Переходить дорогу нужно только после полной остановки транспорта. Предупреждаем пешеходов о необходимости носить на одежде и аксессуарах светоотражающие элементы, - сообщает госавтоинспекция Екатеринбурга.

В городской ГИБДД также отмечают, что за минувшие сутки на дорогах города произошли столкновения двух автомобилей.