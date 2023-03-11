В Верхотурье прошла лыжня в память о тренере, погибшем в зоне СВО

Фото: соцсети

В Верхотурье, 9 марта, состоялось первенство по лыжным гонкам памяти Олега Литовских. Тренер, мобилизованный в конце сентября, погиб в зоне СВО. До призыва 34-летний мужчина работал тренером в детско-юношеской спортивной школе.

Организацией соревнований занималась семья Литовских, а также спорткомплекс «Олимп» и детско-юношеская спортивная школа. Судьей гонок стал Сергей Литовских – папа погибшего. Об этом сообщает группа «Верхотурье» в социальной сети «ВКонтакте».

Сообщается, что в лыжной гонке было 87 участников. На соревнования приезжали уральцы из Краснотурьинска, Новой Ляли и поселка Восточного.

Победителям вручали медали, грамоты и призы. Соревнования в честь Олега Литовских семья намерена проводить ежегодно.

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