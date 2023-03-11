Погибшего в зоне СВО уральца наградили орденом мужества

Фото: сообщество администрации города Заречный в социальной сети «ВКонтакте»

Семье уральца Дмитрия Зайнулина, погибшего в зоне СВО, был вручен орден Мужества. Награду получила жена Екатерина Зайнулина. Дмитрию был 31 год. Об этом сообщает администрация города Заречный в социальной сети «ВКонтакте».

- Мы вручили государственную награду Дмитрию Шамильевичу. Это оценка его заслуг. Но и без этой награды мы знаем, что он не испугался, выполнил свой воинский долг. Память о нем в нашем городе будет сохранена, - сообщил глава городского округа Заречный Андрей Захарцев.

Известно, что у погибшего уральца осталась шестилетняя дочь.

Ранее, уральского офицера наградили Звездой Героя России. Мужчина спас дивизион от огня ВСУ. Иван Марин ценой своей жизни защитил солдат. Ему был 31 год и он с юношества мечтал о карьере военного.