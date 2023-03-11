В Екатеринбурге открыли вторую очередь кластера «Домна»

В креативном кластере прошел не один модный показ с участием звезд Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге открыта вторая очередь креативного кластера «Домна». Первые посетители оценили новую площадку 10 марта. Новое пространство расположилось на 400 квадратных метрах. Об этом сообщает Свердловский областной фонд поддержки предпринимателей.

В новой открытой части расположатся лектории со сценой, залы-трансформеры, зоны для отдыха, кофе-точка и переговорная. Сюда могут прийти бизнесмены, которые готовы презентовать свои проекты.

Во время открытия второй очереди был проведен модный показ домашней одежды от уральских дизайнеров. Так создатели хотели подчеркнуть важность локального бизнеса, а гостям позволили почувствовать себя «как дома».

Напомним, что первая очередь «Домны» была открыта в мае 2022 года. Здесь проведена не одна сотня мероприятий от креативных предпринимателей. Ранее уральские дизайнеры представили в «Домне» свои коллекции на «Неделе моды».