Всего же в тушении пожара были задействованы две единицы техники и восемь человек личного состава Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Краснотурьинске пожарные вынесли человека из горящего здания. Сообщение о возгорании в районе шахты «Северопесчанская» поступило на пульт дежурного 10 марта в 13:03 по местному времени.

- На площади 12 квадратных метров сгорело неэксплуатируемое строение. Звеном газодымозащитной службы с помощью спасательных устройств дыхательных аппаратов спасен один человек, - уточнили в ГУ МЧС по Свердловской области.

Всего же в тушении пожара были задействованы две единицы техники и восемь человек личного состава. В 13:21 открытое горение было ликвидировано.

Ранее стало известно, что спасатели в Свердловской области продлили штормовое предупреждение. По прогнозам синоптиков, 11 марта в регионе местами будет бушевать ветер до 20 метров в секунду. Кроме того, вероятен мокрый снег, а на дорогах – гололед.