В Полевском мужчина отправился в тюрьму за повторное вождение пьяным

Мужчину также лишили водительских прав на три года Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Полевском мужчина отправится в тюрьму за повторное вождение пьяным. Его приговорили к году заключения. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Еще в декабре 2020 года ранее судимого молодого человека поймали сотрудники Госавтоинспекции. Парень вел машину пьяным. Тогда молодого человека осудили. Уже в октябре 2022 года парня в состоянии алкогольного опьянения вновь остановили полицейские.

- При наличии у осужденного явных признаков алкогольного опьянения, он был подвергнут освидетельствованию на состояние алкогольного опьянения, в результате которого установлено наличие абсолютного этилового спирта в концентрации 0,424 миллиграмм на один литр выдыхаемого воздуха, - рассказали в ведомстве.

На молодого человека возбудили уголовное дело. Суд назначил ему наказание в виде года лишения свободы и трех лет лишения прав. Приговор суда вступил в законную силу.

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