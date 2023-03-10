В эти выходные сотрудники ГИБДД проверят водителей на трезвость Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге пройдут массовые проверки водителей. Автоинспекторы будут искать нарушитель правил дорожного движения. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Екатеринбурга.

С 10 по 12 марта сотрудники ГИБДД будут проверять водителей на трезвость и наличие документов. На нарушителей будут составляться административные дела.

- За данное грубое нарушение ПДД, вождение в состоянии алкогольного опьянения, предусмотрена административная ответственность в виде лишения права управления на срок до двух лет и штрафа в размере 30 000 рублей, рассказали в ГИБДД.

Проверять водителей будут при помощи алкотестеров. Этиловый спирт в концентрации не должен превышать 0,16 на литр воздуха.

За повторное нарушение уже предполагается уголовная ответственность. Водитель обязан заплатить штраф до 300 тысяч рублей, либо различные работы или даже реальный срок.

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