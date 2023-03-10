В Екатеринбурге дорожники на семь месяцев закроют движение на участке улицы Народной Воли

На закрытом участке будут установлены соответствующие дорожные знаки и указатели Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге дорожники на семь месяцев закроют движение на участке от улицы Народной Воли до дома № 38а на улице Куйбышева. Планируется, что ограничения будут действовать с 25 марта по 30 октября.

- Это связано с проведением работ по реконструкции улицы Народной Воли. В частности, подрядчиком планируются работы по организации подходов к пешеходному мосту через реку Исеть, - уточнили в пресс-службе мэрии Екатеринбурга.

На закрытом участке будут установлены соответствующие дорожные знаки и указатели.

Ранее стало известно, что в Екатеринбурге закроют проезд по улице Серафимы Дерябиной с 9 января по 20 июня 2023 года. При этом движение ограничат только по четной стороне улицы, на участке от Зоологической до Серафимы Дерябиной, 34в.