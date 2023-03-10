Свердловская магистраль по запросам грузоотправителей с начала года разработала семь новых ускоренных маршрутов

Фото из архива РЖД

В январе – феврале 2023 года по запросам грузоотправителей Свердловская магистраль разработала семь новых маршрутов (в том числе четыре – «контейнерных») для ускоренной доставки продукции внутри страны и на экспорт, а их общее количество достигло 224. За два месяца по согласованному с клиентом расписанию СвЖД перевезла более 2,8 млн тонн грузов.

В частности, по специально разработанному графику теперь осуществляется доставка металлургической продукции из Нижнего Тагила в порты Дальнего Востока (станции Владивосток, Находка-Восточная, Рыбники, Мыс Астафьева). В перспективе ускоренные поезда планируется отправлять ежесуточно.

Минеральные удобрения с севера Пермского края в составе ускоренных контейнерных поездов доставляются в Китай через сухопутный погранпереход Забайкальск – Манчжурия. В настоящее время также прорабатывается возможность организации графиковых перевозок продукции со станции Соликамск-2 на экспорт через казахстанские приграничные станции Достык и Алтынколь.

На основе технологии перевозки грузов по расписанию СвЖД также развивает транспортные продукты, ориентированные на предприятия малого и среднего бизнеса. Так, в рамках сервиса «Грузовой экспресс» клиенты имеют возможность включать свои вагоны в регулярные поезда, курсирующие по графику. В основном по такой схеме перевозится сырье и готовая продукция в границах магистрали. В 2022 году на СвЖД отправлено 1,1 тыс. «сборных» грузовых экспрессов по 21 направлению.

В качестве альтернативы автомобильным перевозкам на короткие расстояния используется сервис «Ночной экспресс» (грузы доставляются в ночное время, когда инфраструктура менее загружена). Регулярное курсирование поездов организовано по 12 маршрутам между крупными экономическими центрами: Екатеринбургом, Челябинском, Пермью, Тюменью, Нижним Тагилом, Тобольском и Сургутом. По прибытию на станцию назначения дополнительно возможна железнодорожная доставка груза до конечного получателя (например, до складского комплекса или производственной площадки). Постоянными пользователями услуги являются более 200 грузоотправителей СвЖД. В 2022 году в рамках сервиса перевезено 120 тыс. тонн грузов.

В целом по итогам прошлого года по специально разработанному графику на магистрали перевезено 16,7 млн тонн грузов – на 2,5% больше, чем в 2021 году.