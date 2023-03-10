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НовостиНедвижимость10 марта 2023 9:57

С контейнерных площадок Нижнего Тагила не могут вывезти мусор

Это происходит из-за припаркованных автомобилей
Лев ИСТОМИН
Лев ИСТОМИН
В Нижнем Тагиле не всегда получается вывезти мусор

В Нижнем Тагиле не всегда получается вывезти мусор

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В северной зоне Свердловской области в феврале 2023 года мусоровозы не смогли вывезти отходы с контейнерных площадок более 30 раз из-за припаркованных автомобилей. Об этом пишет издание TagilCity.ru.

25 подобных случаев зафиксировано в Нижнем Тагиле, по одному – в поселках Цементный, Забельный и Ребристый, 3 случая – в Краснотурьинске. Так, например, в Нижнем Тагиле вывоз мусора четыре раза откладывался со двора дома №42 по проспекту Мира.

Для нормального вывоза твердых коммунальных отходов с контейнерных площадок мусоровозу нужно пространство шириной 4,5 метра.