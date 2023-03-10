В Красноуфимске простились с погибшим мобилизованным

Прощание состоялось 9 марта. Фото: мэр Красноуфимска Михаил Конев

В Красноуфимске жители города простились с погибшим мобилизованным Иваном Федяковым. Военнослужащий геройски погиб 23 февраля. Об этом сообщил глава Красноуфимска Михаил Конев.

- Родные, близкие, жители города Красноуфимска и района проводили в последний путь Ивана Федякова, участника специальной военной операции. Он погиб 23.02.2023 года при выполнении боевых задач, - пишет на своей странице во «Вконтакте» мэр Красноуфимска.

Иван Федяков посмертно награжден орденом Мужества за отвагу при выполнении воинского долга. Награду вручили жене бойца. Прощание с погибшим мобилизованным прошло 9 марта.

До этого орденом Мужества был награжден уроженец Екатеринбурга. Иван Углицких погиб при исполнении боевых задач. В честь погибшего мобилизованного в Екатеринбургском монтажном колледже установили мемориальную доску.