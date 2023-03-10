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НовостиОбщество10 марта 2023 6:38

В администрации города рассказали, какие ларьки в Екатеринбурге пойдут под снос

Начальник Департамента экономики мэрии рассказал об этом в эфире радио «Комсомольская правда»
Данил СВЕЧКОВ
Данил СВЕЧКОВ
Выносить будут киоски, которые находятся вне схемы размещения нестационарных объектов торговли города

Выносить будут киоски, которые находятся вне схемы размещения нестационарных объектов торговли города

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В начале февраля глава Екатеринбурга Алексей Орлов поручил главам районных администраций разобраться с незаконными ларьками. До 31 марта они должны заключить контракты на вынос и демонтаж таких киосков. Сегодня, 10 марта, в эфире радио «Комсомольская правда» [92,3FM] начальник Департамента экономики администрации города Алексей Прядеин объяснил, какие киоски пойдут под снос.

- Речь идет о незаконной нестационарной торговле, - говорит Алексей Прядеин. - У нас есть схема размещения ларьков. Все, кто стоит по схеме, с кем заключен договор, им переживать не о чем. Со всеми, кто стоит вне схемы, мы будем бороться. Эти киоски могут быть размещены на газонах, на сетях газоснабжения, водоснабжения. Это может послужить причиной аварии либо в случае аварии препятствовать ее устранению.

Добавим, что в схему размещения нестационарных торговых объектов города сейчас входит более двух тысяч киосков. Незаконных же ларьков в городе, по оценке мэрии, около 110.