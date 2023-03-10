В администрации города рассказали, какие ларьки в Екатеринбурге пойдут под снос

Выносить будут киоски, которые находятся вне схемы размещения нестационарных объектов торговли города Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В начале февраля глава Екатеринбурга Алексей Орлов поручил главам районных администраций разобраться с незаконными ларьками. До 31 марта они должны заключить контракты на вынос и демонтаж таких киосков. Сегодня, 10 марта, в эфире радио «Комсомольская правда» [92,3FM] начальник Департамента экономики администрации города Алексей Прядеин объяснил, какие киоски пойдут под снос.

- Речь идет о незаконной нестационарной торговле, - говорит Алексей Прядеин. - У нас есть схема размещения ларьков. Все, кто стоит по схеме, с кем заключен договор, им переживать не о чем. Со всеми, кто стоит вне схемы, мы будем бороться. Эти киоски могут быть размещены на газонах, на сетях газоснабжения, водоснабжения. Это может послужить причиной аварии либо в случае аварии препятствовать ее устранению.

Добавим, что в схему размещения нестационарных торговых объектов города сейчас входит более двух тысяч киосков. Незаконных же ларьков в городе, по оценке мэрии, около 110.