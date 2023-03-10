Глава Екатеринбургской епархии ответил на вопрос, можно ли православным заниматься йогой

Международный день йоги в Самаре Фото: Сергей КУРОЧКИН

Жители Свердловской области поинтересовались у главы Екатеринбургской епархии, правда ли, что православным людям противопоказано заниматься йогой. Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений ответил на этот вопрос минувшим утром в своем телеграмм-канале.

- Если под йогой понимать направление индуизма, совокупность духовных и телесных практик, нацеленных на достижение мокши, освобождение от сансары и т.д., то двух мнений быть не может – православному там делать нечего.

При этом митрополит Евгений уточнил, что физические упражнения из йоги сами по себе именно как физические упражнения выполнять можно.

- Хотя безопасней было бы укреплять здоровье теми упражнениями, которые вам подберет дипломированный врач ЛФК, - уточнил митрополит Евгений. – И уж если среди них будут упражнения, употребляемые в йоге, то так тому и быть.