Жители Химмаша выступили против запуска частного крематория

Заседание прошло в Чкаловском районном суде Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жители микрорайона Химмаш в Екатеринбурге подали коллективный иск против запуска частного крематория. Крематорий с их слов расположен вблизи к жилым домам и неподалеку от Нижне-Исетского кладбища.

Вечером 9 марта в Чкаловском районном суде Екатеринбурга первое заседание, на которое пришли десятки местных жителей. Как следует из санитарных норм, крематории с двумя и более печами должны располагаться на расстоянии не менее одного километра от жилых домов. В случае с этим крематорием, это правило будет нарушено: частный сектор находится через дорогу.

- Мы выступили с иском о защите прав граждан. Считаем, что в данном случае были совершены очень серьезные нарушения законодательства земельного, градостроительного и экологического, — объяснила представитель истцов Юлия Реутова, сообщает «Вести Урал».

Однако же представители ответчика заявляют, что открытие крематория пройдет на законных основаниях. Следующее заседание назначено на 31 марта.