В Первоуральске Honda сбила 8-летнего мальчика на пешеходном переходе

Мальчик получил различные травмы. Фото: ГИБДД Первоуральска

В Первоуральске под колеса иномарки попал 8-летний мальчик. Он переходил дорогу на зеленый сигнал светофора. Об этом сообщили в ГИБДД города.

Авария произошла 9 марта в 13:00 на улице Ленина, 39А. 68-летний водитель на Honda Odyssey на красный поехал через перекресток. Так он сбил ребенка. Мальчик получил травмы различной степени тяжести. Его доставили в ДГКБ 9 Екатеринбурга.

- 68 - летний водитель автомобиля Honda Odyssey житель города Первоуральска, имеет стаж вождения 35 лет, к административной ответственности за нарушение Правил дорожного движения привлекался 25 раз, – рассказали в Госавтоинспекции.

На месте ДТП уже провели замеры и опросили свидетелей аварии. Водитель иномарки оказался трезв. Его привлекли к административной ответственности за проезд на красный.

Ранее на свердловской трассе столкнулись легковушка и газовоз. В аварии пострадал молодой человек, его отвезли в реанимацию.

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