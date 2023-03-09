В Екатеринбурге на Сортировке обнаружили свалку из останков животных

Рядом с мусорными баками разбросаны головы и кости животных. Фото: паблик «Моя Сортировка»

В Екатеринбурге в районе Сортировки нашли свалку из останков животных. Рядом с помойкой разбросаны головы и кости скота. Информация об этом появилась в паблике «Моя Сортировка» во «Вконтакте».

Останки разложены на улице Минометчиков, 30. Напротив мусорных баков находится ветеринарная клиника. У людей такое зрелище вызывает страх.

- Невозможно на это смотреть! Люди уймитесь! Хватит из простой помойки делать кладбище, - возмущаются свидетели.

Очевидцы сообщают, что головы и кости животных приносят с Таганского ряда. Там мясники якобы разделывают сот, а ненужные части выкидывают на улицы. Также на останки животных прилетают птицы и приходят бездомные собаки, что создает дополнительные проблемы.

Глодать останки приходят собаки и птицы. Фото: паблик «Моя Сортировка»

Ранее, 15 января, на свалке в Екатеринбурге нашли устройство, напоминающее самодельную бомбу. Предмет мгновенно изъяли, а людей эвакуировали.

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